- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Продемонструвала ноги: Наталі Портман вийшла у світ у трьох образах з мініспідницею
Акторка відвідала серію заходів у Франції, яка була присвячена анімаційному науково-фантастичному фільму «Арко».
Наталі Портман виступила продюсеркою цього мультфільму, а також подарувала свій голос одному з персонажів в англійському озвучуванні. Для кожного свого виходу Наталі обрала нове вбрання, але всі вони складалися з її улюбленого предмета одягу — мініспідниці.
Цього разу вона поєднала сірий светр з оригінальною прикрасою на комірі зі стрічок із джинсовою мініспідницею. Також Наталі доповнила лук чорними туфлями на маленьких підборах. Цей образ був із нової колекції бренду Dior, створеної Джонатаном Андерсоном.
Також зірку помітили в пухнастій яскравій спідниці, яку вона носила в поєднанні з чорною шовковою сорочкою. Вбрання Портман доповнила чорними балетками з бантиками. Цей лук теж був від Dior.
Третє вбрання Наталі — поєднання теракотового кардигана і чорної спідниці, які прикрашали невелике біле мереживо. Також вона носила босоніжки на високій платформі.
Нагадаємо, що світова прем’єра фільму відбулася в межах програми спеціальних показів 78-го Каннського кінофестивалю. Наталі тоді на червоній доріжці сяяла в мінісукні з візерунками.