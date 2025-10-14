Продемонструвала ноги: Наталі Портман вийшла у світ у трьох образах з мініспідницею

Наталі Портман / © Getty Images

Реклама

Наталі Портман виступила продюсеркою цього мультфільму, а також подарувала свій голос одному з персонажів в англійському озвучуванні. Для кожного свого виходу Наталі обрала нове вбрання, але всі вони складалися з її улюбленого предмета одягу — мініспідниці.

Цього разу вона поєднала сірий светр з оригінальною прикрасою на комірі зі стрічок із джинсовою мініспідницею. Також Наталі доповнила лук чорними туфлями на маленьких підборах. Цей образ був із нової колекції бренду Dior, створеної Джонатаном Андерсоном.

Наталі Портман / © Getty Images

Також зірку помітили в пухнастій яскравій спідниці, яку вона носила в поєднанні з чорною шовковою сорочкою. Вбрання Портман доповнила чорними балетками з бантиками. Цей лук теж був від Dior.

Реклама

Наталі Портман / © Getty Images

Третє вбрання Наталі — поєднання теракотового кардигана і чорної спідниці, які прикрашали невелике біле мереживо. Також вона носила босоніжки на високій платформі.

Наталі Портман / © Getty Images

Нагадаємо, що світова прем’єра фільму відбулася в межах програми спеціальних показів 78-го Каннського кінофестивалю. Наталі тоді на червоній доріжці сяяла в мінісукні з візерунками.

Наталі Портман у Каннах / © Associated Press