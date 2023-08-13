Продемонструвала оголені груди: смілива зірка Instagram без бюстгальтера прийшла на Тиждень моди

Знаменитості, щоб привернути до себе увагу, з'являються на публіці без білизни.
Під час Тижня моди у Копенгагені в об'єктиви папараці потрапила зірка Instagram Еліза Зарзур Малуф. Дівчина обрала для своєї ефектної появи на модному івенті провокаційний образ.
На ній була "гола" довга сукня-сітка з вирізом, прикрашена кристалами. Під вбрання вона одягла лише світлі труси. Еліза сміливо демонструвала папараці свої оголені сексуальні груди.
Аутфіт Малуф доповнила стильною білою сумкою від датського бренду Ganni. Волосся вона розпустила, зробила ніжний макіяж і завершила лук молочним манікюром.
Нагадаємо, у прозорій сукні нещодавно виходила у світ американська співачка Slayyyter. Вона відвідала захід Variety Power of Young Hollywood у Лос-Анджелесі у срібній короткій сукню-сітці з галтером від американської дизайнерки Наталії Феднер.
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