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Продемонструвала оголені груди: смілива зірка Instagram без бюстгальтера прийшла на Тиждень моди

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Продемонструвала оголені груди: смілива зірка Instagram без бюстгальтера прийшла на Тиждень моди

Еліза Зарзур Малуф / Фото: Getty Images

Знаменитості, щоб привернути до себе увагу, з'являються на публіці без білизни.

Під час Тижня моди у Копенгагені в об'єктиви папараці потрапила зірка Instagram Еліза Зарзур Малуф. Дівчина обрала для своєї ефектної появи на модному івенті провокаційний образ.

На ній була "гола" довга сукня-сітка з вирізом, прикрашена кристалами. Під вбрання вона одягла лише світлі труси. Еліза сміливо демонструвала папараці свої оголені сексуальні груди.

Еліза Зарзур Малуф / © Getty Images
Еліза Зарзур Малуф / Фото: Getty Images

Аутфіт Малуф доповнила стильною білою сумкою від датського бренду Ganni. Волосся вона розпустила, зробила ніжний макіяж і завершила лук молочним манікюром.

Нагадаємо, у прозорій сукні нещодавно виходила у світ американська співачка Slayyyter. Вона відвідала захід Variety Power of Young Hollywood у Лос-Анджелесі у срібній короткій сукню-сітці з галтером від американської дизайнерки Наталії Феднер.

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Дата публікації
Перегляди
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