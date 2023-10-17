Продемонструвала техніку сабраж: Оля Цибульська шаблею ефектно відкрила пляшку вина на б'юті-івенті

Оля Цибульська відвідала б'юті-івент у столичному ресторані ALASKA. Вона побувала на презентації інноваційного космецевтичного засобу Retinol+ Emulsion (омолоджувальна емульсія з ретинолом) від американського бренду iS Clinical.

Ірина Татаренко, Олексій Донцов і Оля Цибульська

Артистка продемонструвала там стильний образ total black. На ній була асиметрична туніка, топ, джинсові мінішорти і лосини. Вбрання Оля скомбінувала з чорними замшевими ботильйонами на підборах.

Оля Цибульська

Свій аутфіт співачка доповнила хусткою кольору хакі, яку зав'язала на голові, сонцезахисними чорними окулярами і золотими сережками-кільцями. На шиї у неї був трендовий аксесуар – підвіска у вигляді білої пташки на чорній шнурівці.

Оля Цибульська

Під час заходу Цибульська взяла участь у майстеркласі з відкривання пляшки ігристого вина технікою сабраж від сомельє Олега Кравченка. Із цим завданням артистка впоралася на відмінно. Вона провела шаблею уздовж шийки пляшки і вибила пробку разом із верхньою частиною горлечка – це було дуже ефектно!

Оля Цибульська відкрила пляшку технікою сабраж

Нагадаємо, Оля Цибульська у смарагдовому вбранні з вишивкою відвідала допрем’єрний показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно".

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