Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Продемонструвала три ефектні образи на церемонії: Доллі Партон включили до Зали слави рок-н-ролу

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Продемонструвала три ефектні образи на церемонії: Доллі Партон включили до Зали слави рок-н-ролу

Доллі Партон / Фото: Associated Press

76-річна актриса продемонструвала чудову форму та ефектні образи на 37-й щорічній церемонії введення до Зали слави рок-н-ролу.

Церемонія та концерт на честь включення Доллі Партон до Зали слави рок-н-ролу відбулася вчора, 5 листопада, у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.

Спочатку Доллі Партон відмовилася прийняти нагороду, на яку за її словами не заслужила. Але після того, як організатори церемонії відмовилися прийняти її відмову, передумала. Кантрі співачка повідомила, що думала, що Зала слави рок-н-ролу призначена лише для рок-музикантів, але з'ясувала, що це не обов'язково так.

На церемонії Доллі сяяла одразу в трьох образах. На сцену для виголошення подячної промови Партон вийшла в блискучій розшитій срібними паєтками смугастій сукні з бахромою на подолі і рукавах та ефектним ступінчастим декольте.

Доллі Партон / © Associated Press
Доллі Партон / Фото: Associated Press

Як концертний образ для виконання пісні Доллі Партон обрала ефектний вініловий комбінезон з блискавками спереду та ззаду, розшитий стразами та прикрашений золотими пряжками.

Доллі Партон / © Associated Press
Доллі Партон / Фото: Associated Press
Доллі Партон / © Associated Press
Доллі Партон / Фото: Associated Press
Доллі Партон / © Associated Press
Доллі Партон / Фото: Associated Press

А на афтепаті церемонії вдягла чорну сукню прикрашену заклепками та ланцюжками, яку доповнила прозорими мюлями на високих підборах та платформі.

Доллі Партон / © Associated Press
Доллі Партон / Фото: Associated Press

Читайте також:

“Клондайк”, який летить на Оскар, та пригоди із Мексики – що подивитися на вихідних ? Кіноогляд у Сніданку

“Клондайк”, який летить на Оскар, та пригоди із Мексики – що подивитися на вихідних ? Кіноогляд у Сніданку

“Збираю себе потроху” – актор Артемій Єгоров розповів про волонтерство та заспівав у студії Сніданку. Вихідний

“Збираю себе потроху” – актор Артемій Єгоров розповів про волонтерство та заспівав у студії Сніданку. Вихідний

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
257
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація