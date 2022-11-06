Продемонструвала три ефектні образи на церемонії: Доллі Партон включили до Зали слави рок-н-ролу

76-річна актриса продемонструвала чудову форму та ефектні образи на 37-й щорічній церемонії введення до Зали слави рок-н-ролу.

Церемонія та концерт на честь включення Доллі Партон до Зали слави рок-н-ролу відбулася вчора, 5 листопада, у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.

Спочатку Доллі Партон відмовилася прийняти нагороду, на яку за її словами не заслужила. Але після того, як організатори церемонії відмовилися прийняти її відмову, передумала. Кантрі співачка повідомила, що думала, що Зала слави рок-н-ролу призначена лише для рок-музикантів, але з'ясувала, що це не обов'язково так.

На церемонії Доллі сяяла одразу в трьох образах. На сцену для виголошення подячної промови Партон вийшла в блискучій розшитій срібними паєтками смугастій сукні з бахромою на подолі і рукавах та ефектним ступінчастим декольте.

Доллі Партон / Фото: Associated Press

Як концертний образ для виконання пісні Доллі Партон обрала ефектний вініловий комбінезон з блискавками спереду та ззаду, розшитий стразами та прикрашений золотими пряжками.

Доллі Партон / Фото: Associated Press

Доллі Партон / Фото: Associated Press

Доллі Партон / Фото: Associated Press

А на афтепаті церемонії вдягла чорну сукню прикрашену заклепками та ланцюжками, яку доповнила прозорими мюлями на високих підборах та платформі.

Доллі Партон / Фото: Associated Press

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