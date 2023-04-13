Продемонструвала три образи: Лілі Джеймс знімається у новому трилері у Нью-Йорку

Фільм знімає режисер Девід Маккензі, а робота над новим проєктом триватиме протягом квітня у Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

Останнім часом багато студій зробили ставку на виробництво трилерів, оскільки в Нью-Йорку почалася розробка чергової загадкової та захопливої історії — кримінального трилера "Естафета" (Relay). Головні ролі у фільмі зіграють Різ Ахмед та Лілі Джеймс.

Знімання деяких сцен проводяться на вулиці, тож Лілі вже кілька разів потрапляла під приціл папараці. На знімальному майданчику акторка продемонструвала кілька досить простих та повсякденних образів.

Перший лук складалася зі світлих штанів, які костюмери поєднали із сірою сорочкою від Everlane, черевиками для хайкінгу від Keen та сумки від The Sak.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Другий образ був схожим, але Лілі цього разу додала до лука довгий сірий плащ.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Також акторку помітили в романтичній літній сукні в квітковий принт, яка також мала високий розріз.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

За попередньою інформацією, фільм розповідатиме про Тома, який працює посередником у справах між корумпованими компаніями та особами, які під загрозою знищення вимагають від компаній грошові "відкати". Він уміло приховує свою справжню особистість і суворо дотримується певних правил. Якось головному герою доведеться порушити свій суворий особистий кодекс, оскільки його потенційна клієнтка на ім'я Сара просить Тома лише про одне – допомогти їй вижити.

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