Продемонструвала з різних ракурсів: акторка у сукні з пишним бюстом позувала перед фотографами на "Еммі"

Американська акторка і телеведуча Нісі Неш відвідала церемонію вручення нагород Emmy Awards.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

Вона отримала нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за роль сусідки Гленди Клівленд у серіалі на Netflix "Дамер - Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера". Це її перша нагорода Emmy.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

Для цієї події Нісі обрала чорну оксамитову сукню фасону "рибка" і без бретельок від бренду Greta Constantine. Та головний акцент у її аутфіті був на пишному і спокусливому декольте, від якого просто неможливо було відірвати погляд.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

Свій бюст Неш продемонструвала фотографам із різних ракурсів.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

Свій образ вона доповнила оперними оксамитовими рукавичками з рюшами. Вона зробила об'ємне хвилясте укладання і насичений макіяж із пишними віями і коричневою помадою.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на церемонію вручення нагород Governors Awards Нісі Неш прийшла в обтислій бежевій сукні з накидкою-плащем із органзи від бренду Christian Siriano, розшитій паєтками в тон.

Читайте також: