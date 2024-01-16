Продемонструвала з різних ракурсів: акторка у сукні з пишним бюстом позувала перед фотографами на "Еммі"

Нісі Неш закцентувала увагу у своєму образі на великому бюсті.
Американська акторка і телеведуча Нісі Неш відвідала церемонію вручення нагород Emmy Awards.
Вона отримала нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за роль сусідки Гленди Клівленд у серіалі на Netflix "Дамер - Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера". Це її перша нагорода Emmy.
Для цієї події Нісі обрала чорну оксамитову сукню фасону "рибка" і без бретельок від бренду Greta Constantine. Та головний акцент у її аутфіті був на пишному і спокусливому декольте, від якого просто неможливо було відірвати погляд.
Свій бюст Неш продемонструвала фотографам із різних ракурсів.
Свій образ вона доповнила оперними оксамитовими рукавичками з рюшами. Вона зробила об'ємне хвилясте укладання і насичений макіяж із пишними віями і коричневою помадою.
Нагадаємо, на церемонію вручення нагород Governors Awards Нісі Неш прийшла в обтислій бежевій сукні з накидкою-плащем із органзи від бренду Christian Siriano, розшитій паєтками в тон.
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