Продовжує ходити без брів: зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс та її бойфренд на вечірці

Продовжує ходити без брів: зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс та її бойфренд на вечірці

Зірка серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс продовжує дивувати своїми образами.

Минулого року для знімань у серіалі "Пістол", який розповість про лондонський панк-гурт Sex Pistols, вона кардинально змінила іміджу і не лише стала блондинкою, але ще й висвітлила свої густі брови. У серіалі дівчина зіграла роль Памели Рук – епатажної моделі та акторки, відомої своєю роботою з Вів'єн Вествуд.

У суботу, 19 лютого, Мейсі та її бойфренд Рубен Селбі, з яким вона у стосунках від 2019 року, відвідали афтепаті-вечірку у Лондоні. Захід був організований Рубеном, який є засновником модельної агенції The Contact Agency та співзасновником креативної агенції Cortex Creatives.

Для заходу Мейсі одягла чорну складну напівпрозору сукню від Nensi Dojaka, яку поєднала з босоніжками та сумкою.

Мейсі Вільямс / Getty Images

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