Продовжує воювати на інформаційному фронті: Тіна Кароль дала пресконференцію в Японії

Вихідними Тіна Кароль у межахсвого візиту до Японії виступила на популярному фешнзаході.
На сцені популярного музичного фестивалю "Rakuten Girls Award 2022" в Японії Тіна з'явилася в розкішному патріотичному вбранні – пишній блакитно-жовтій сукні з декольте від @lever_couture з розрізом та пишними рукавами.
До Японії співачка прилетіла на запрошення японського мільярдера Гіросі Мікітані для того, щоб ще більше розповісти всьому світові про всі жахіття, яке творить Росія на території України.
Сьогодні у Тіни Кароль відбулася пресконференція у Клубі іноземних кореспондентів Японії в Токіо. На заході українська співачка з'явилася у чорній обтислій сукні, з гарним макіяжем та зачіскою.
Своїм виступом в Японії артистка хоче привернути увагу світової спільноти до війни в Україні та критичного стану людей в умовах гуманітарної кризи.
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