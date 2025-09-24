Продовжує дивувати кулінарними талантами: Памела Андерсон показала, що спекла

Памела Андерсон / © Associated Press

Ще під час пандемії, 2020-го, 58-річна американська акторка й модель Памела Андерсон переїхала в рідний дім своєї бабусі в невеличкому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний городі вирощує овочі, зелень і квіти. Також вона випустила кулінарну книжку «Я люблю тебе: Рецепти від серця», у якій зібрала улюблені рецепти переважно вегетаріанських страв.

Памела Андерсон

Своїми кулінарними талантами зірка хизується в Instagram. Так, вона показала, що спекла — це хліб із житнього борошна та на власній заквасці.

Хліб, який спекла Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Одного разу в інтерв’ю Better Homes & Gardens Памела розповідала, що під час зніманнь фільму «Голий пістолет» вона щоранку пекла хліб або якусь випічку для команди: «Це те, що підтримує мене і дає відчуття дому, поки я на зніманнях. Я завжди приношу на знімальний майданчик банановий хліб і кекси для знімальної групи… Хліб — це медитація для мене. Випічка вчить терпінню. Я зрозуміла, що в кулінарії дуже багато корисного. Якщо ви любите готувати, ви будете майстерні в багатьох речах».

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон запустила обмежену серію консервованих огірків під назвою Pamela’s Pickles.

Консервовані огірки Pamela’s Pickles