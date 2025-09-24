ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Продовжує дивувати кулінарними талантами: Памела Андерсон показала, що спекла

Останніми роками відома акторка зосередилася на більш відокремленому й усвідомленому житті, захопилася садівництвом і кулінарією.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Ще під час пандемії, 2020-го, 58-річна американська акторка й модель Памела Андерсон переїхала в рідний дім своєї бабусі в невеличкому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний городі вирощує овочі, зелень і квіти. Також вона випустила кулінарну книжку «Я люблю тебе: Рецепти від серця», у якій зібрала улюблені рецепти переважно вегетаріанських страв.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Своїми кулінарними талантами зірка хизується в Instagram. Так, вона показала, що спекла — це хліб із житнього борошна та на власній заквасці.

Хліб, який спекла Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Хліб, який спекла Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Одного разу в інтерв’ю Better Homes & Gardens Памела розповідала, що під час зніманнь фільму «Голий пістолет» вона щоранку пекла хліб або якусь випічку для команди: «Це те, що підтримує мене і дає відчуття дому, поки я на зніманнях. Я завжди приношу на знімальний майданчик банановий хліб і кекси для знімальної групи… Хліб — це медитація для мене. Випічка вчить терпінню. Я зрозуміла, що в кулінарії дуже багато корисного. Якщо ви любите готувати, ви будете майстерні в багатьох речах».

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон запустила обмежену серію консервованих огірків під назвою Pamela’s Pickles.

Консервовані огірки Pamela’s Pickles

Консервовані огірки Pamela’s Pickles

Красиві образи Памели Андерсон (54 фото)

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie