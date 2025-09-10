Продовжує дивувати: що приготував Девід Бекхем своїй доньці для перекушування у школі

Девід Бекхем / © Associated Press

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем окрім футболу, моди та городу полюбляє ще й кулінарію. Він зізнається, що готування для нього — спосіб розслабитися і провести час із сім’єю. Нещодавно він показував, що приготував із врожаю зі свого городу, який він розбив на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. І от похизувався тим, що зробив овочевий салат для ланчу в школі для своєї 14-річної доньки Гарпер.

Салат, який приготував Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

«Зробив цей салат для шкільного перекушування Гарпер. Сподіваюся, її не збентежить це серце… адже їй уже 14», — написав Девід. Він приготував салат із капусти, кукурудзи, червоного перцю та зелені, а зверху поклав серце, вирізане, схоже, з помідора.

Бекхем обожнює прості домашні страви, особливо британську класику. Часто тішить сім’ю стравами власного приготування. Під час гри за «Манчестер Юнайтед» він дружив із кухарями клубної кухні, пізніше брав уроки у відомих шефів, зокрема у Гордона Рамзі, з яким футболіст давно дружить.

