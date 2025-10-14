ТСН у соціальних мережах

Продовжує підкорювати всіх своїм стилем: Александр Скарсгард привернув увагу новим образом

Таким актора ми ще не бачили — він знову зміг здивувати вбранням.

Александр Скарсгард

Александр Скарсгард / © Getty Images

49-річний шведський актор Александр Скарсгард з’явився на 63-му Нью-Йоркському кінофестивалі на прем’єрі фільму «Піллон». Він був з ніг до голови одягнений у вбрання від Celine, яке було дещо в ретро-стилістиці, а також повністю відображало його відчуття стилю і сміливість щодо моди.

На акторі була укорочена чорна шкіряна куртка, картата сорочка, джинси з підворотами і глянцеві лофери, які він взув з білими шкарпетками. Цей образ нагадував естетику субкультури «ґризерів» або, як їх ще називали, «бріолінщиків» 50-х років.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Александр Скарсгард / © Getty Images

Допомагає створювати ці образи для актора його стиліст Гаррі Ламберт, і вже складно уявити, що ще наважиться одягнути Александр на черговий захід.

Однак його прорив у моді стався в травні цього року, коли Скарсгард вийшов на червону доріжку Каннського кінофестивалю в оригінальних шкіряних ботфортах у стилі чобіт рибалки. Це було вбрання, яке всі обговорювали тижнями.

Александр Скарсгард у Каннах / © Associated Press

Александр Скарсгард у Каннах / © Associated Press

