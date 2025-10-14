- Дата публікації
Продовжує підкорювати всіх своїм стилем: Александр Скарсгард привернув увагу новим образом
Таким актора ми ще не бачили — він знову зміг здивувати вбранням.
49-річний шведський актор Александр Скарсгард з’явився на 63-му Нью-Йоркському кінофестивалі на прем’єрі фільму «Піллон». Він був з ніг до голови одягнений у вбрання від Celine, яке було дещо в ретро-стилістиці, а також повністю відображало його відчуття стилю і сміливість щодо моди.
На акторі була укорочена чорна шкіряна куртка, картата сорочка, джинси з підворотами і глянцеві лофери, які він взув з білими шкарпетками. Цей образ нагадував естетику субкультури «ґризерів» або, як їх ще називали, «бріолінщиків» 50-х років.
Допомагає створювати ці образи для актора його стиліст Гаррі Ламберт, і вже складно уявити, що ще наважиться одягнути Александр на черговий захід.
Однак його прорив у моді стався в травні цього року, коли Скарсгард вийшов на червону доріжку Каннського кінофестивалю в оригінальних шкіряних ботфортах у стилі чобіт рибалки. Це було вбрання, яке всі обговорювали тижнями.