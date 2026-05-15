Продумала образ до дрібниць: Демі Мур у сукні, розшитій склярусом, була найстильнішою зіркою Канн
Легендарна акторка мала приголомшливий вигляд у гламурному дизайнерському вбранні.
Цього року акторка Демі Мур має особливу місію у Каннах — вона стала однією із членкинь журі 79-го Міжнародного кінофестивалю на Лузуровому узбережжі. У межах заходу акторка також відвідала галаконцерт «Жінки в кіно», що проводився The Red Sea Film Foundation’s у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc.
Демі з’явилася перед фотографами у сукні з високою горловиною і прямого фасону. Вбрання було повністю розшите синім склярусом, який неймовірно виблискував у світлі софітів і фотокамер.
Попри і так гламурний декор, сукня акторки мала також вишивку бісером і лелітками у вигляді гілок гліцинії. Доповнювали цей гламурний образ довгі сережки також з квітковими мотивами.
У звязку з тим, що Демі є членкинею журі, вона щовечора також виходить на червону доріжку кінофестивалю, де демонструє вигукані сукні. Що одягала голлівудська акторка за перші три дні у Каннах пропонуємо подивитись на фото нижче.