Проходить лікування від раку: топмодель Б'янка Балті показала післяопераційні шрами

Італійська модель вирішила підтримати жінок, котрі, як і вона, зараз проходять лікування від онкологічних захворювань.

40-річна італійська модель Б'янка Балті в середині вересня шокувала шанувальників новиною про те, що хвора на рак. Вона звернулася до лікарні через біль унизу живота. Лікарі провели Б'янке обстеження та винесли невтішний вердикт – рак яєчників 3-ї стадії. Модель не почала приховувати це від своїх фоловерів і поділилася інформацією в Instagram, а також показала кадри з лікарні.

Судячи з її мікроблогу, почувається вона відносно добре і навіть встигла злітати з дочкою до Лас-Вегаса.

А також поділилася кадрами з нової, дуже особистої фотосесії, на якій вона була зазнімкована оголеною. Б'янка показала свої вже майже загоєні післяопераційні шрами. Таким чином вона вирішила підтримати жінок, які зараз теж проходять лікування від онкологічних захворювань. Автором фото став дует фотографів — Лука та Алессандро Мореллі. Топмодель змінила зачіску, і тепер у неї каре.

(гортайте фото вправо)

"Мужності тим, хто, як і я, починає лікування", — підписала італійка знімки.

Фото: Instagram Б'янки Балті

Нагадаємо, раніше топмодель Б'янка Балті показала свою 17-річну дочку.

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