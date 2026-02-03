- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Прогулялася пляжем: панамська модель у стильному бікіні похизувалася пишними формами
Грейсі Бон обожнює зніматися у купальниках.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram яскраве відео з відпочинку у теплих краях.
Красуня прогулялася пляжем у стильному різнокольоровому бікіні з принтом, чорними зав’язками і круглою бежевою пряжкою зі стразами на ліфі. Вона похизувалася своїми спокусливими формами.
У Бон було розпущене волосся, макіяж із пишними нарощеними віями, пірсинг у пупку, золотий ланцюжок із хрестиком на шиї і золотий браслет на руці.
«Люблю свої природні вигини», — підписала відеоролик Грейсі.
Нагадаємо, Грейсі Бон у помаранчевій короткій сукні осідлала коня.