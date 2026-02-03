ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Прогулялася пляжем: панамська модель у стильному бікіні похизувалася пишними формами

Грейсі Бон обожнює зніматися у купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram яскраве відео з відпочинку у теплих краях.

Красуня прогулялася пляжем у стильному різнокольоровому бікіні з принтом, чорними зав’язками і круглою бежевою пряжкою зі стразами на ліфі. Вона похизувалася своїми спокусливими формами.

У Бон було розпущене волосся, макіяж із пишними нарощеними віями, пірсинг у пупку, золотий ланцюжок із хрестиком на шиї і золотий браслет на руці.

«Люблю свої природні вигини», — підписала відеоролик Грейсі.

Нагадаємо, Грейсі Бон у помаранчевій короткій сукні осідлала коня.

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie