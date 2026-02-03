Прогулялася пляжем: панамська модель у стильному бікіні похизувалася пишними формами

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram яскраве відео з відпочинку у теплих краях.

Красуня прогулялася пляжем у стильному різнокольоровому бікіні з принтом, чорними зав’язками і круглою бежевою пряжкою зі стразами на ліфі. Вона похизувалася своїми спокусливими формами.

У Бон було розпущене волосся, макіяж із пишними нарощеними віями, пірсинг у пупку, золотий ланцюжок із хрестиком на шиї і золотий браслет на руці.

«Люблю свої природні вигини», — підписала відеоролик Грейсі.

