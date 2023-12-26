Проміняв Кайлі Дженнер на сім'ю: Тімоті Шаламе провів різдвяний день із батьком

Актора сфотографували папараці.
27-річний актор Тімоті Шаламе після тріумфу чергової екранізації "Дюни" став неймовірно популярним та затребуваним, а нещодавно з ним вийшов ще один хітовий фільм — "Вонка", створений на основі сюжету популярного дитячого роману, написаного Роальдом Далем 1964 року. Тепер фанати не дають проходу молодому таланту в буквальному значенні.
На Різдво, 25 грудня, актор вирішив сходити з батьком на баскетбольний матч у Лос-Анджелесі, який проводився між командами "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Бостон Селтікс".
Актора спочатку заскочили дорогою на спортивний матч шанувальники і попросили зробити кілька селфі. Одягнений Тімоті був у бежеві штани, вільну кофту, білі шкарпетки, футболку та кросівки. На голові у нього була кепка. Батько актора йшов за ним.
Потім Тімоті та його батько Марк потрапили до об'єктивів фотографів під час самої гри. Вони сиділи у першому ряду.
Нагадаємо, що Тімоті — бойфренд телезірки Кайлі Дженнер, але разом вони на червону доріжку не виходили ніколи, хоч і з'являлися на тих самих заходах.
Читайте також:
- "Танці та вокал від понеділка до п'ятниці протягом трьох місяців": Тімоті Шаламе про підготовку до знімань у фільмі "Вонка"
- У пітоновому костюмі та золоті: головний герой фільму "Вонка" Тімоті Шаламе на прем'єрі в Каліфорнії
- У срібному топі з ниток від Tom Ford: Тімоті Шаламе у гламурному луку прийшов на прем'єру фільму "Вонка"