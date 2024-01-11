Промокла до нитки: Ніколь Кідман потрапила під дощ під час знімань нового фільму

Незабаром ми побачимо акторку в новій ролі. Наразі відомо лише, що фільм розповідатиме про службовий роман.
У Нью-Йорку тривають знімання трилера під назвою Babygirl, режисеркою та сценаристкою якого стала Галіна Рейн. У цій картині Ніколь Кідман виконає головну роль – зіграє успішну заміжню жінку, бізнеследі, у якої роман із чоловіком, набагато молодшим за неї. Роль чоловіка героїні у фільмі втілить Антоніо Бандерас, а коханця – Гарріс Дікінсон.
Під час чергової сцени на вулиці акторка не лише потрапила під приціл папараці, а й під зливу, через що повністю промокла.
На 56-річній акторці було бежеве пальто з поясом, світлі штани та високі теплі уггі.
Знімання фільму стартували в Нью-Йорку торік у грудн, і під час них Кідман уже неодноразово була помічена в цьому самому пальті. Образ стилісти доповнювали також балетками та туфлями на підборах.
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