Промокла до нитки: Ніколь Кідман потрапила під дощ під час знімань нового фільму

Незабаром ми побачимо акторку в новій ролі. Наразі відомо лише, що фільм розповідатиме про службовий роман.

У Нью-Йорку тривають знімання трилера під назвою Babygirl, режисеркою та сценаристкою якого стала Галіна Рейн. У цій картині Ніколь Кідман виконає головну роль – зіграє успішну заміжню жінку, бізнеследі, у якої роман із чоловіком, набагато молодшим за неї. Роль чоловіка героїні у фільмі втілить Антоніо Бандерас, а коханця – Гарріс Дікінсон.

Під час чергової сцени на вулиці акторка не лише потрапила під приціл папараці, а й під зливу, через що повністю промокла.

На 56-річній акторці було бежеве пальто з поясом, світлі штани та високі теплі уггі.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Знімання фільму стартували в Нью-Йорку торік у грудн, і під час них Кідман уже неодноразово була помічена в цьому самому пальті. Образ стилісти доповнювали також балетками та туфлями на підборах.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман і Гарріс Дікінсон / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

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