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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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138
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1 хв

Промотур фільму «Ще одна шалена пʼятниця»: Ліндсей Логан у білизняній сукні, Джеймі Лі Кертіс – у червоному костюмі

Акторки активно займаються промокампанією сиквелу від Disney.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс у межах промотуру свого нового фільму «Ще одна шалена пʼятниця» («Freakier Friday») взяли участь у заході у Лондоні, де відповідали на запитання про знімання у сиквелі. На івенті були присутні також їхні колеги із стрічки: Чед Майкл Мюррей, Софія Гаммонс, Джулія Баттерс і Менні Хасінто.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей обрала для своєї появи лавандову сукню у білизняному стилі на тонких бретельках і з білим мереживом у зоні декольте. Вбрання вона скомбінувала з прикрасами з камінням і чорними босоніжками на екстремально високих коричневих платформах.

Джеймі була одягнена у все червоне: на ній був костюм зі штанями-кльош і шовкова блузка. Взута акторка була у замшеві коричневі туфлі-човники.

Про фільм:

Події розгортаються через роки після того, як Тесс (Джеймі Лі Кертіс) і Анна (Ліндсей Логан) пережили кризу ідентичності. Тепер у Анни є власна донька, а незабаром з’явиться й падчерка. Долаючи численні випробування, пов’язані з об’єднанням двох сімей, Тесс і Анна знову переконуються, що блискавка може вдарити двічі.

В український прокат стрічка «Ще одна шалена пʼятниця» вийде 7 серпня.

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