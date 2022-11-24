Пропаганда дитячого порно та сексуалізація тіла: бренд Balenciaga потрапив у черговий скандал

Бренд Balenciaga в останні роки перетворився з культового Модного дому на бренд-фрик, який створює начебто концептуальний одяг, але з дивним посилом, розуміють який не всі. Наприклад, бренд пропонує клієнтам придбати скотч зі своїм логотипом і використовувати його як одяг та аксесуар, також випускав сумки у вигляді сміттєвих мішків, робив показ у горах сміття та бруду, а також пропонував купити за величезні гроші "зношені" кросівки та сумки-чоботи .

Проте творчість цієї марки зайшла надто далеко, адже серед крайніх запропонованих ними речей були дитячі сумки у БДСМ-стилі. Більше того, у рекламній компанії бренд також зняв маленьких дітей, які тримають ведмедів у гартерах, шкіряних нашийниках у майках-сітках та стрингах.

Ця колекція миттєво викликала скандал, оскільки у рекламній кампанії знялися малі діти. У соцмережах бренд Balenciaga батьки засипали гнівними повідомленнями, звинувачуючи у сексуалізації дітей та навіть виправданні дитячого порно та педофілії.

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

Автором знімання став іменитий фотограф Габріеле Галімберті відомий своїми знімками людей різного віку в оточенні речей, а також Кріс Маджіо.

Після резонансу бренд видалив скандальні фото зі своїх соцмереж, але Інтернет пам'ятає все і багато знімків збереглися. Детально пояснив ситуацію паблік Diet Prada. Згідно зі скриншотами, які вдалося зберегти авторам видання, видно, що на деяких із них розміщена сторінка з постанови SCOTUS від 2008 року (Сполучені Штати проти Вільямса), в якій реклама дитячої порнографії визнається федеральним злочином, незахищеним свободою слова.

Remember when Balenciaga dropped Kanye West for being anti-semitic? Well, here is their new campaign featuring children, teddy bears in bondage and court papers that talk about pedo stuff. Seems like they no longer have the moral high ground #Balenciaga pic.twitter.com/7UQjBIpac3 — Purple Unicorns (@Purple_Unicornz) November 22, 2022

Але також у рекламній кампанії, фото з якої були опубліковані декількома днями раніше, знялася і акторка Ізабель Юппер та знімки з нею включив до художньої книжки Майкл Борреміан. У його роботах зображені оголені діти та дорослі, які здійснюють акти насильства, включаючи канібалізм.

Критика також зазнала сертифіката в рамці на іншому зображенні Маджіо, яке, за їхніми словами багатьох, носить ім'я Джона Філіпа Фішера, який, згідно з місцевою мічиганською газетою, був засуджений 2018 року за розбещення своєї онуки.

Why did Balenciaga give that sorry “apology” KNOWING they know what they’re doing? pic.twitter.com/lxDJWvVYOa — IG: @ Jalisa_Danielle (@JalisaDanielle_) November 23, 2022

Окрім цього, люди знайшли багато символізму в цих роботах, про що активно стали писати в Twitter.

#balenciaga are you promoting ped©philia? Kid holding teddy bear dress in sex clothe and lock around its next while grown man poses with a key on his finger. #cancelbalenciaga pic.twitter.com/JdBe5ARZnQ — Loranny Inocencia (@simplory) November 21, 2022

BALENCIAGA should never be forgiven ever.



Their kids campaign has dozens of sick references that are so obvious. So many dark symbolism. Truly unforgivable and criminal.



Balenciagas executives must be held accountable! #balenciaga #BalenciagaGate #BalenciagaGroomers pic.twitter.com/KJ7rTxsqcq — Oli London (@OliLondonTV) November 24, 2022

Незабаром після гніву суспільства бренд поквапився написати вибачення. Вони визнали, що використання провокаційних сумок бренду у вигляді плюшевих ведмедиків у дитячій кампанії було недоречним.

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

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