Пропаганда дитячого порно та сексуалізація тіла: бренд Balenciaga потрапив у черговий скандал

Відомий бренд опинився у центрі скандалу.
Бренд Balenciaga в останні роки перетворився з культового Модного дому на бренд-фрик, який створює начебто концептуальний одяг, але з дивним посилом, розуміють який не всі. Наприклад, бренд пропонує клієнтам придбати скотч зі своїм логотипом і використовувати його як одяг та аксесуар, також випускав сумки у вигляді сміттєвих мішків, робив показ у горах сміття та бруду, а також пропонував купити за величезні гроші "зношені" кросівки та сумки-чоботи .
Проте творчість цієї марки зайшла надто далеко, адже серед крайніх запропонованих ними речей були дитячі сумки у БДСМ-стилі. Більше того, у рекламній компанії бренд також зняв маленьких дітей, які тримають ведмедів у гартерах, шкіряних нашийниках у майках-сітках та стрингах.
Ця колекція миттєво викликала скандал, оскільки у рекламній кампанії знялися малі діти. У соцмережах бренд Balenciaga батьки засипали гнівними повідомленнями, звинувачуючи у сексуалізації дітей та навіть виправданні дитячого порно та педофілії.
Автором знімання став іменитий фотограф Габріеле Галімберті відомий своїми знімками людей різного віку в оточенні речей, а також Кріс Маджіо.
Після резонансу бренд видалив скандальні фото зі своїх соцмереж, але Інтернет пам'ятає все і багато знімків збереглися. Детально пояснив ситуацію паблік Diet Prada. Згідно зі скриншотами, які вдалося зберегти авторам видання, видно, що на деяких із них розміщена сторінка з постанови SCOTUS від 2008 року (Сполучені Штати проти Вільямса), в якій реклама дитячої порнографії визнається федеральним злочином, незахищеним свободою слова.
Remember when Balenciaga dropped Kanye West for being anti-semitic? Well, here is their new campaign featuring children, teddy bears in bondage and court papers that talk about pedo stuff. Seems like they no longer have the moral high ground #Balenciaga pic.twitter.com/7UQjBIpac3— Purple Unicorns (@Purple_Unicornz) November 22, 2022
Але також у рекламній кампанії, фото з якої були опубліковані декількома днями раніше, знялася і акторка Ізабель Юппер та знімки з нею включив до художньої книжки Майкл Борреміан. У його роботах зображені оголені діти та дорослі, які здійснюють акти насильства, включаючи канібалізм.
Критика також зазнала сертифіката в рамці на іншому зображенні Маджіо, яке, за їхніми словами багатьох, носить ім'я Джона Філіпа Фішера, який, згідно з місцевою мічиганською газетою, був засуджений 2018 року за розбещення своєї онуки.
Why did Balenciaga give that sorry “apology” KNOWING they know what they’re doing? pic.twitter.com/lxDJWvVYOa— IG: @ Jalisa_Danielle (@JalisaDanielle_) November 23, 2022
Окрім цього, люди знайшли багато символізму в цих роботах, про що активно стали писати в Twitter.
#balenciaga are you promoting ped©philia? Kid holding teddy bear dress in sex clothe and lock around its next while grown man poses with a key on his finger. #cancelbalenciaga pic.twitter.com/JdBe5ARZnQ— Loranny Inocencia (@simplory) November 21, 2022
BALENCIAGA should never be forgiven ever.— Oli London (@OliLondonTV) November 24, 2022
Their kids campaign has dozens of sick references that are so obvious. So many dark symbolism. Truly unforgivable and criminal.
Balenciagas executives must be held accountable! #balenciaga #BalenciagaGate #BalenciagaGroomers pic.twitter.com/KJ7rTxsqcq
Незабаром після гніву суспільства бренд поквапився написати вибачення. Вони визнали, що використання провокаційних сумок бренду у вигляді плюшевих ведмедиків у дитячій кампанії було недоречним.
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