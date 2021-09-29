Прощається з роллю Бонда: Деніел Крейг у малиновому смокінгу прийшов на прем'єру 25-го фільму "бондіани"

Актор грав роль супершпигуна Джеймса Бонда протягом 15 років.
Вчора, 28 вересня, у лондонському Королівському Альберт-Голі відбулася довгоочікувана прем'єра (яку відкладали на півтора роки через коронавірус) 25-го фільму "бондіани" — "Не час помирати". Головну роль — агента 007 Джеймса Бонда — зіграв Деніел Крейг. Це його п'ятий і останній фільм. До речі, Крейг грав цю роль протягом 15 років.
На червоній доріжці Деніел постав в елегантному образі. На ньому був малиновий оксамитовий двобортний смокінг з білою хусткою у нагрудній кишені, який спеціально для нього пошили в одному з наймодніших ательє у Лондоні — Anderson & Sheppard.
Смокінг ідеально відтіняв гарні блакитні очі Деніела.
Свій аутфіт актор доповнив білою сорочкою, чорним метеликом, чорними штанями і чорними туфлями. Також йому зробили стильне укладання. Крейг мав дуже привабливий вигляд.
Позував Деніел також разом з колегами по фільму — Леєю Сейду, Рамі Малеком, Лашаном Лінчем і Фібі Воллер-Брідж, та зі знімальною командою.
Прем'єру також відвідали спадкоємець трону — принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла, а також його син — принц Вільям з дружиною — герцогинею Кембриджською Кетрін.
До слова, картина "Не час помирати" стала найдорожчою з "бондіани", її бюджет склав 250 мільйонів доларів.
Нового актора на головну роль Джеймса Бонда виберуть у 2022 році.
На українські екрани фільм виходить завтра, 30 вересня.
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