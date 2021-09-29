Прощається з роллю Бонда: Деніел Крейг у малиновому смокінгу прийшов на прем'єру 25-го фільму "бондіани"

Прощається з роллю Бонда: Деніел Крейг у малиновому смокінгу прийшов на прем'єру 25-го фільму "бондіани"

Актор грав роль супершпигуна Джеймса Бонда протягом 15 років.

Вчора, 28 вересня, у лондонському Королівському Альберт-Голі відбулася довгоочікувана прем'єра (яку відкладали на півтора роки через коронавірус) 25-го фільму "бондіани" — "Не час помирати". Головну роль — агента 007 Джеймса Бонда — зіграв Деніел Крейг. Це його п'ятий і останній фільм. До речі, Крейг грав цю роль протягом 15 років.

Деніел Крейг / Associated Press

На червоній доріжці Деніел постав в елегантному образі. На ньому був малиновий оксамитовий двобортний смокінг з білою хусткою у нагрудній кишені, який спеціально для нього пошили в одному з наймодніших ательє у Лондоні — Anderson & Sheppard.

Деніел Крейг / Associated Press

Смокінг ідеально відтіняв гарні блакитні очі Деніела.

Деніел Крейг / Associated Press

Свій аутфіт актор доповнив білою сорочкою, чорним метеликом, чорними штанями і чорними туфлями. Також йому зробили стильне укладання. Крейг мав дуже привабливий вигляд.

Деніел Крейг / Associated Press

Деніел Крейг / Associated Press

Позував Деніел також разом з колегами по фільму — Леєю Сейду, Рамі Малеком, Лашаном Лінчем і Фібі Воллер-Брідж, та зі знімальною командою.

Деніел Крейг / Associated Press

Деніел Крейг / Associated Press

Прем'єру також відвідали спадкоємець трону — принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла, а також його син — принц Вільям з дружиною — герцогинею Кембриджською Кетрін.

Герцогиня Кейті принц Вільям на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

Герцогиня Камілла і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

Деніел Крейг / Associated Press

До слова, картина "Не час помирати" стала найдорожчою з "бондіани", її бюджет склав 250 мільйонів доларів.

Нового актора на головну роль Джеймса Бонда виберуть у 2022 році.

На українські екрани фільм виходить завтра, 30 вересня.

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Зірки на прем'єрі Джеймса Бонда "Не час помирати" (15 фото)

Новини світу: у Великій Британії відбулася прем'єра 25 фільму бондіани

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