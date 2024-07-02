Простий спосіб: вагітна Гейлі Бібер показала, як рятується від спеки

27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – нещодавно оголосила, що стане вперше мамою. З того часу фоловери зіркової пари з нетерпінням чекають на нові фотографії вагітної моделі. Вона показує не лише свої "вагітні" луки, а й ділиться корисними лайфгаками.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Оскільки останній триместр вагітності моделі випав на літні місяці, вона відчуває дискомфорт і страждає від набряків, пов'язаних із високою температурою повітря. У своєму Instagram вона показала, що їй допомагає перенести спеку.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Виявляється, Гейлі опускає ноги у воду з льодом.

"Якщо ви вагітні в цю спеку ... Повірте мені, занурюйте стопи та ноги у крижану ванну", — написала Бібер на фото.

Однак, перед тим як повторити таке, рекомендуємо вагітним проконсультуватися зі своїм лікарем.

Нагадаємо, раніше вагітна Гейлі Бібер з'явилася на вулиці в мереживному кетсьюті.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Майбутня мама зробила високу зачіску, свій улюблений макіяж і вдягла дуже ефектний чорний мереживний кетсьют з бежевою підкладкою, що справляв враження голого тіла.

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