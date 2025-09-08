- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
274
1 хв
Просто, але елегантно: Памела Андерсон у чорному ансамблі позувала на набережній
Акторка обрала для фото total black.
Акторка і модель, яка прославилася серіалом 90-х «Рятувальники Малібу» і співпрацею з Playboy, взяла участь у серії заходів, які проводять у межах 51-го Фестивалю американського кіно в Довілі. Зокрема, Андерсон позувала фотографам на набережній Променад-де-Планш біля своєї іменної таблички.
Для заходу вона вибрала дуже стримане вбрання — чорний костюм зі щільного трикотажу, що включав топ із захованими ґудзиками і спідницю міді розкльошеного фасону. Волосся вона розпустила та уклала в легкі хвилі, а також доповнила вбрання туфлями чорного кольору і сонцезахисними окулярами.
Також у Франції вона вийшла на червону доріжку в день відкриття кінофестивалю в елегантній чорній сукні без бретельок і з лаконічним оксамитовим бантом. Памела мала приголомшливий вигляд, а також отримала на заході нагороду.