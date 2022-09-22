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Просто, але стильно: актриса Кеті Голмс показала, як носити широкі джинси

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Просто, але стильно: актриса Кеті Голмс показала, як носити широкі джинси

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Знаменитість знайшла баланс між комфортом та стилем.

Американська акторка та колишня дружина Тома Круза, 43-річна Кеті Голмс, прихильниця простого стилю в одязі, тому в джинсах та футболках вона з'являється не лише під час прогулянок у Нью-Йорку, а й на гламурних презентаціях та модних шоу.

У вівторок, 20 вересня, акторка відвідала обід, що проводився у межах програми жінок-режисерів кінофестивалю Tribeca, для якого вбралася в образ від бренду Chanel.

На Кеті були широкі джинси-палацо, біла футболка у рубчик, об'ємний та теплий кардиган. Також вона додала до образу сумку на ланцюжку та чорні балетки.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Наступного дня після заходу знаменитість знову потрапила під приціл фотографів. На Кеті був схожий образ — вона одягла джинси, футболку-поло у смужку, а балетки замінила на кросівки. На шиї у акторки була сумка APC Grace Bag.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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