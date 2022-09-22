Просто, але стильно: актриса Кеті Голмс показала, як носити широкі джинси

Знаменитість знайшла баланс між комфортом та стилем.
Американська акторка та колишня дружина Тома Круза, 43-річна Кеті Голмс, прихильниця простого стилю в одязі, тому в джинсах та футболках вона з'являється не лише під час прогулянок у Нью-Йорку, а й на гламурних презентаціях та модних шоу.
У вівторок, 20 вересня, акторка відвідала обід, що проводився у межах програми жінок-режисерів кінофестивалю Tribeca, для якого вбралася в образ від бренду Chanel.
На Кеті були широкі джинси-палацо, біла футболка у рубчик, об'ємний та теплий кардиган. Також вона додала до образу сумку на ланцюжку та чорні балетки.
Наступного дня після заходу знаменитість знову потрапила під приціл фотографів. На Кеті був схожий образ — вона одягла джинси, футболку-поло у смужку, а балетки замінила на кросівки. На шиї у акторки була сумка APC Grace Bag.
Читайте також:
- У мішкуватому повсякденному вбранні: Кеті Голмс сходила до художнього магазину
- У в'язаному ансамблі від улюбленого бренду: Кеті Голмс під прицілом папараці
- Має стильний вигляд: акторка Кеті Голмс сходила по покупки та потрапила під приціл фотографів