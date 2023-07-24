Просто, але зі смаком: співачка Дуа Ліпа сходила на вечірку у Лондоні

Дівчина одягла класичне поєднання речей, яке матиме стильний вигляд і в офісі, і на світській тусовці.
Британська співачка Дуа Ліпа потрапила під приціл папараці, коли йшла на світську вечірку до Chiltern Firehouse.
Для заходу зірка, яка нещодавно з'явилася у фільмі "Барбі" у ролі Барбі-русалки, одяглася просто, але стильно, оскільки поєднала білу сорочку з довгими рукавами та широкі світлі джинси.
Лук Дуа доповнила чорними аксесуарами: сумкою Gucci Jackie, балетками від Maison Margiela та ременем із пряжкою. Також вона одягла масивні срібні сережки від Missoni.
Нагадаємо, що нещодавно Дуа також помітили на шопінгу. Дівчина ходила за покупками до магазину бренду Bottega Veneta зі своїм стилістом Лоренцо Посокко.
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