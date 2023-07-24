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Просто, але зі смаком: співачка Дуа Ліпа сходила на вечірку у Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Просто, але зі смаком: співачка Дуа Ліпа сходила на вечірку у Лондоні

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Дівчина одягла класичне поєднання речей, яке матиме стильний вигляд і в офісі, і на світській тусовці.

Британська співачка Дуа Ліпа потрапила під приціл папараці, коли йшла на світську вечірку до Chiltern Firehouse.

Для заходу зірка, яка нещодавно з'явилася у фільмі "Барбі" у ролі Барбі-русалки, одяглася просто, але стильно, оскільки поєднала білу сорочку з довгими рукавами та широкі світлі джинси.

Лук Дуа доповнила чорними аксесуарами: сумкою Gucci Jackie, балетками від Maison Margiela та ременем із пряжкою. Також вона одягла масивні срібні сережки від Missoni.

Дуа Ліпа / © Getty Images
Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Дуа також помітили на шопінгу. Дівчина ходила за покупками до магазину бренду Bottega Veneta зі своїм стилістом Лоренцо Посокко.

Дуа Ліпа / © Getty Images
Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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