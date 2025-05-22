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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
1 хв

Просто чарівна: Памела Андерсон у величезному капелюсі та в'язаній сукні під прицілом фотографів

Акторка віддала цієї весни перевагу нейтральним відтінкам та лаконічним фасонам.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон із зухвалого секссимволу 1990-х повільно, але впевнено перетворилася на одну з найелегантніших зірок 2020-х років. Цього тижня вона продемонструвала свій фірмовий мінімалістський стиль у Нью-Йорку, з'явившись у кількох образах, які точно заслуговують на увагу.

У вівторок, 20 травня, 57-річну Андерсон помітили у легкій білій сорочці на ґудзиках, яку вона носила з білою спідницею-міді з перфорацією. Зірка доповнила образ відповідними аксесуарами: білою сумочкою, туфлями-човниками, крислатим білим капелюхом і сонцезахисними окулярами.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Андерсон також продемонструвала своє нове коротке укладання з локонами. Нагадаємо, що з такою зачіскою вона вперше з'явилася на Met Gala цього року.

Того ж дня Памела знову потрапила під приціл фотографів. Акторка та модель продемонструвала вже довгу трикотажну сукню від Khaite з короткими рукавами та необробленим краєм. Образ вона доповнила модною замшевою сумкою-тубусом від бренду Proenza Schouler, чорними туфлями та сонцезахисними окулярами. Волосся зірка «Рятувальників Малібу» уклала в об'ємні локони у стилі Мерілін Монро.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
409
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