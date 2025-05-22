Просто чарівна: Памела Андерсон у величезному капелюсі та в'язаній сукні під прицілом фотографів

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон із зухвалого секссимволу 1990-х повільно, але впевнено перетворилася на одну з найелегантніших зірок 2020-х років. Цього тижня вона продемонструвала свій фірмовий мінімалістський стиль у Нью-Йорку, з'явившись у кількох образах, які точно заслуговують на увагу.

У вівторок, 20 травня, 57-річну Андерсон помітили у легкій білій сорочці на ґудзиках, яку вона носила з білою спідницею-міді з перфорацією. Зірка доповнила образ відповідними аксесуарами: білою сумочкою, туфлями-човниками, крислатим білим капелюхом і сонцезахисними окулярами.

Памела Андерсон / © Getty Images

Андерсон також продемонструвала своє нове коротке укладання з локонами. Нагадаємо, що з такою зачіскою вона вперше з'явилася на Met Gala цього року.

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Того ж дня Памела знову потрапила під приціл фотографів. Акторка та модель продемонструвала вже довгу трикотажну сукню від Khaite з короткими рукавами та необробленим краєм. Образ вона доповнила модною замшевою сумкою-тубусом від бренду Proenza Schouler, чорними туфлями та сонцезахисними окулярами. Волосся зірка «Рятувальників Малібу» уклала в об'ємні локони у стилі Мерілін Монро.

Памела Андерсон / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images