Просто гарний образ чи підтримка Україні: Донателла Версаче одягла золотисто-блакитну сукню на важливий вечір у Нью-Йорку

Просто гарний образ чи підтримка Україні: Донателла Версаче одягла золотисто-блакитну сукню на важливий вечір у Нью-Йорку

У нью-йоркському Метрополітен-музеї відбувся щорічний Бал Інститута костюма.

Традиційно першого понеділка травня в США проходить важлива подія у світі моди – Met Gala, щорічний бал, на якому збирають кошти на користь Інститута костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Серед запрошених лише найтоповіші зірки. Щороку у заходу є своя тема, цього року експозиція присвячена "Позолоченому гламуру".

Донателла Версаче / Associated Press

Італійська модельєрка та головна дизайнерка модного дому Versace – Донателла Версаче продемонструвала на червоній доріжці не лише образ у тему балу, а й, схоже, підтримку Україні. Вона одягла сукню в золотисто-блакитних відтінках і зробила макіяж у таких самих кольорах.

Донателла Версаче / Associated Press

В Instagram дизайнерка детальніше розповіла про свій образ.

"Мій образ для Met Gala сьогодні ввечері. Ця корсетна сукня прикрашена деталями з деніму, ланцюжками, золотою шкірою та прикрашена кристалами Swarovski. У мене була найкраща ніч, і я так рада провести її зі стількими близькими ❤️".

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Аутфіт Версаче доповнила золотим взуттям та масивними сережками із синім камінням.

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