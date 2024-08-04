Просто копія батька: дочка Джона Траволти прилетіла з ним до Парижа на Олімпіаду

70-річний легендарний актор Джон Траволта, якого багато хто пам'ятає за роллю у картині "Кримінальне чтиво", з'явився на вулицях Парижа. Однак до столиці моди та кохання він прилетів не сам, а в компанії своєї чарівної 24-річної дочки Елли Блю, яка до того ж дуже схожа на нього.

Разом вони прибули на літні Олімпійські ігри, які наразі приймає Франція. Вони відвідали фінал змагань зі спортивної гімнастики.

Елла вирішила одягтися у все чорне. Вона поєднала вільні штани, майку на тонких бретельках та берет. Також дівчина доповнила лук сріблястим кулоном та сумкою від Chanel. Батько ж одягнув своє улюблене вбрання: чорний пуловер, джинси та піджак.

Джон Траволта та Елла Блю Траволта / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Елла — єдина дочка актора, але також він має 14-річного сина Бенджаміна. Діти народилися у шлюбі з Келлі Престон. Також у пари був ще один син Джетт, але він помер у віці 16 років під час різдвяних канікул на Багамах. 12 липня 2020 року дружина Траволти померла у віці 57 років через два роки після того, як у неї діагностували рак грудей.

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