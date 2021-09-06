Просто красуня: Алессандра Амбросіо в вечірньому аутфіті потрапила під приціл

Просто красуня: Алессандра Амбросіо в вечірньому аутфіті потрапила під приціл

40-річна бразилійка Алессандра Амбросіо була зображена в Лос-Анджелесі фотографами.

Модель прямувала кудись на захід, оскільки мала не такий, як зазвичай вигляд в повсякденному житті. На Алессандрі була сукня з відкритими плечима і масивними рукавами-ліхтариками, на плечі висіла маленька біла сумка на золотому ремінці-ланцюжку, а взута Алессандра була в прозорі туфлі-мюлі на стійких і теж прозорих підборах.

Сукня була такою довгою, що Амбросіо ненароком наступала на її поділ. Денний образ зірка доповнила багатьма золотими прикрасами на шиї, а також золотими сережками-кільцями. Волосся дівчини було розпущене, а на обличчі був денний макіяж і окуляри від сонця.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Куди саме в такому вбранні прямувала Алессандра Амбросіо — не повідомляється.

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