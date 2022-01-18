Просто красуня: вагітна Олеся Стефанко опублікувала фото топлес

"Міс Україна Всесвіт — 2011" нещодавно потішила фоловерів новиною про свою другу вагітність.

Тепер Олеся Стефанко ділиться подробицями того, як минає її друга вагітність і чи є різниця з тим, як це було вперше.

Днями Олеся запостила кадр, який зробила сидячи у кріслі, рукою вона трималася за живіт, а у підписі написала:

"Проводжу чудовий час перед безсонною ніччю✨ Мами двох і більше, як ви там? Опиши двома смайликами", — написала Стефанко.

Після опублікувала своє фото топлес у чорно-білому форматі, написавши під постом, що її часто запитують, чи є різниця між першою вагітністю та другою.

"Так, кожна вагітність індивідуальна. Я б сказала, що моя перша вагітність була легша за симптомами. У 1 триместрі моєї поточної вагітності мене нудило день і ніч (імбирне пиво та закуски дуже допомогли). А ще я була такою сонливою, що довелося спати разом з Тео (зазвичай я ніколи не сплю вдень, після цього сильно відволікаюся).

Ну і їсти хочеться зовсім інше. З Тео я хотіла 3 речі – картоплю, м'ясо та сметану, а краще разом Слава богу, в українській/білоруській/російській кухні є багато таких страв. Цього разу моєму організму потрібні вуглеводи. Так солодкого не хотілося з дитинства”, — пише Стефанко.

Деякі фоловери припустили, що, можливо, Олеся просто носить дівчинку під серцем. Але модель їх випередила, написавши: "Деякі люди кажуть, що всі ці симптоми вагітності залежать від статі дитини. Ви вірите в це?‍♀️". Були серед підписників зірки і ті, хто казав, що дві їхні вагітності були різними, а стать дітей – однаковою.

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