Просто не відвести очей: модель Playboy у латексній мінісукні похизувалася великими і сексуальними грудьми

28-річна Елізабет Марі Шевальє з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса у провокаційному луку.

Американську модель Playboy, зірку Instagram і OnlyFans Елізабет Марі Шевальє заскочили папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Дівчина, як завжди, обрала для свого виходу відвертий аутфіт.

На ній була рожева латексна мінісукня з відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її великі сексуальні груди. А ще рожевий колір підкреслив красиву засмагу Шевальє. Вона продемонструвала струнку і спокусливу фігуру.

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Аутфіт білявка доповнила босоніжками на високій платформі і підборах та чорною сумкою.

Елізабет розпустила волосся, зробила насичений макіяж із накладними пишними віями і рожевими блискучими тінями. На шиї у неї був оксамитовий чорний чокер із сердечком із камінням. Французький манікюр завершив лук моделі.

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