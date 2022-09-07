Просто не впізнати: Кім Кардашян у незвичному образі спустила джинси і показала сексуальні сідниці

Зірка реаліті показала в Instagram знімки із нового фотосету для глянцю.

Кім Кардашян знялася у цікавій фотосесії для вересневого номера журналу Interview, присвяченій американській мрії. Знімання відбулися у жанрі пін-ап.

Зірка реаліті постала у досить цікавому образі, в якому її просто не впізнати. Кім була з коротким білявим волоссям і білими бровами.

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Вона приміряла джинсовий костюм, білу майку-алкоголічку, футболку з назвою журналу, чорну шкірянку, стринги із американським прапором, топ із написом USA та червоний топ-бюстье.

Позувала Кім на тлі американського прапора, на синьому тлі і біля шаф.

А на обкладинці Кардашян спустила джинси і продемонструвала на камеру свої пишні сексуальні сідниці.

Нагадаємо, Кім знялася у новому кампейні зимової колекції Balenciaga. Вона приміряла блакитну сукню з відкритою спиною та довгим шлейфом.

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