Просто неймовірна: 65-річна Шерон Стоун з'явилася у сміливому вбранні на кінофестивалі в арабській країні

Кінофестиваль уже традиційно збирає у своїх стінах голлівудських, боллівудських та арабських зірок зі всього світу. Триватиме захід десять днів.
65-річна голлівудська акторка Шерон Стоун відвідала Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі, який проводиться у Джідді, Саудівська Аравія. Під час заходу вона вийшла на червону доріжку та позувала фотографам перед показом фільму HWJN і викликала фурром вбранням.
Шерон з'явилася у довгій сукні-балахоні від бренду Tony Ward. Сміливе вбрання було виконане в малиновому кольорі, а також мало досить відверте декольте з чорним топом розшитим лелітками, і відкриті плечі.
Верхня частина сукні трималася на тонких бретельках, які теж були розшиті лелітками. Також у сукні були широкі рукави.
Образ акторка доповнила квадратними сережками у вухах, макіяжем та укладанням.
До речі, минулого року вона теж була серед гостей цього кінофестивалю. Тоді Стоун відвідала відкриття фестивалю, захід "Жінки у кіно", а також дала інтерв'ю. На червоній доріжці вона сяяла у пубровій сукні з рюшами.
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