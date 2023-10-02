Просто неймовірна: Аліна Байкова у білій сукні з розрізами стала зіркою показу Андре Тана у Парижі

Модель викликала фурор своїм дефіле.
Українська зірка – відома модель Аліна Байкова – прилетіла до Парижа, щоби взяти участь у показі нової колекції бренду дизайнера Андре Тана – RDNT.
Локацією для шоу обрали знаменитий замок La Maison de l'Amérique Latine у центрі Парижа, на бульварі Сен-Жермен, де свого часу також выдбулися покази колекцій Valentino, Yves Saint Laurent та Dior.
Аліна вийшла на подіум у двох вбраннях. Перший її лук був у яскраво-зеленому кольорі і складався з топу незвичайного дизайну і штанів-кльош.
А ось друге вбрання Байкової — це сексуальна біла сукня з вирізом на грудях і розрізом до стегна, у якої також були довгі рукави і висока горловина.
Ця сукня справила справжній фурор на шоу, адже Аліна закрила показ.
Також Байкова вийшла наприкінці шоу до публіки разом із Андре Таном та тримала прапор України в руках.
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