Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Просто неймовірна: Аліна Байкова у білій сукні з розрізами стала зіркою показу Андре Тана у Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
745
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Просто неймовірна: Аліна Байкова у білій сукні з розрізами стала зіркою показу Андре Тана у Парижі

Аліна Байкова

Модель викликала фурор своїм дефіле.

Українська зірка – відома модель Аліна Байкова – прилетіла до Парижа, щоби взяти участь у показі нової колекції бренду дизайнера Андре Тана – RDNT.

Локацією для шоу обрали знаменитий замок La Maison de l'Amérique Latine у центрі Парижа, на бульварі Сен-Жермен, де свого часу також выдбулися покази колекцій Valentino, Yves Saint Laurent та Dior.

Аліна вийшла на подіум у двох вбраннях. Перший її лук був у яскраво-зеленому кольорі і складався з топу незвичайного дизайну і штанів-кльош.

Аліна Байкова / ©
Аліна Байкова

А ось друге вбрання Байкової — це сексуальна біла сукня з вирізом на грудях і розрізом до стегна, у якої також були довгі рукави і висока горловина.

Аліна Байкова / ©
Аліна Байкова

Ця сукня справила справжній фурор на шоу, адже Аліна закрила показ.

Аліна Байкова та Андре Тан / ©
Аліна Байкова та Андре Тан

Також Байкова вийшла наприкінці шоу до публіки разом із Андре Таном та тримала прапор України в руках.

Аліна Байкова та Андре Тан / ©
Аліна Байкова та Андре Тан
Аліна Байкова та Андре Тан / ©
Аліна Байкова та Андре Тан

Читайте також:

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
745
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація