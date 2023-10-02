Просто неймовірна: Аліна Байкова у білій сукні з розрізами стала зіркою показу Андре Тана у Парижі

Українська зірка – відома модель Аліна Байкова – прилетіла до Парижа, щоби взяти участь у показі нової колекції бренду дизайнера Андре Тана – RDNT.

Локацією для шоу обрали знаменитий замок La Maison de l'Amérique Latine у центрі Парижа, на бульварі Сен-Жермен, де свого часу також выдбулися покази колекцій Valentino, Yves Saint Laurent та Dior.

Аліна вийшла на подіум у двох вбраннях. Перший її лук був у яскраво-зеленому кольорі і складався з топу незвичайного дизайну і штанів-кльош.

Аліна Байкова

А ось друге вбрання Байкової — це сексуальна біла сукня з вирізом на грудях і розрізом до стегна, у якої також були довгі рукави і висока горловина.

Аліна Байкова

Ця сукня справила справжній фурор на шоу, адже Аліна закрила показ.

Аліна Байкова та Андре Тан

Також Байкова вийшла наприкінці шоу до публіки разом із Андре Таном та тримала прапор України в руках.

Аліна Байкова та Андре Тан

Аліна Байкова та Андре Тан

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