Просто неймовірна: Амаль Клуні зачарувала сукнею зі шлейфом на церемонії в Нью-Йорку

Її образ був одним із найелегантніших на цьому заході.

У Нью-Йорку відбулася друга щорічна церемонія подружжя Джорджа та Амаль Клуні The Albies. На заході нагороди вручали активістам та організаціям з усього світу за їхню роботу в галузі медицини, права та журналістики.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

На зірковій церемонії цього року також було багато знаменитих друзів пари: акторки Емілі Блант, Віола Девіс, Джуліанна Мур, Скарлетт Йоганссон, Енн Гетевей, режисерка Грета Гервіг та модельєрка Донателла Версаче. Але однією з найелегантніших і найгламурніших на заході все одно була господиня вечора Амаль Клуні.

Правозахисниця з'явилася у білій сукні від Модного дому Versace декорованій блискучою сіткою зі стразами. Також у вбрання були широкі бретельки та довгий шлейф.

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Образ Амаль доповнила діамантовими прикрасами, об'ємним укладанням та білим сатиновим клатчем.

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

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