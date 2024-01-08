Просто неймовірна: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці у гламурній сукні з розрізом

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум з'явилася серед гостей на 81 церемонії вручення премії "Золотий глобус". На червону доріжку 50-річна зірка вирішила вийти у класиці – червоній сукні.

Цього разу Гайді надала перевагу сукні від бренду Sophie Couture. У неї не було бретельок, а корсетний топ був повністю розшитий дрібним бісером.

Спідниця ж сукні була із щільного та важкого атласу, який спадав на підлогу об'ємними та розкішними складками перетворюючись на шлейф. Також у сукні був високий розріз, прикрашений драпуванням, яке нагадувало троянду.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Розріз відкривав стрункі та засмаглі ноги моделі й демонстрував атласні туфлі. Вечірнє вбрання Клум поєднала також з діамантовими прикрасами, розкішною зачіскою з кучерями та своїм улюбленим довгим червоним манікюром.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

На захід вона прийшла в компанії чоловіка – гітариста німецького гурту Tokio Hotel Тома Кауліца.

Гайді Клум і Том Кауліц / Фото: Associated Press

Також серед гостей церемонії були Дженніфер Лопес у рожевій сукні від Nicole + Felicia, Марго Роббі у вбранні від Armani Privé, а також розкішна Тейлор Свіфт у зеленому блискучому луку від Gucci.

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