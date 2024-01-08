Просто неймовірна: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці у гламурній сукні з розрізом

Суперзірка підкреслила вбранням свої розкішні довгі ноги.
Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум з'явилася серед гостей на 81 церемонії вручення премії "Золотий глобус". На червону доріжку 50-річна зірка вирішила вийти у класиці – червоній сукні.
Цього разу Гайді надала перевагу сукні від бренду Sophie Couture. У неї не було бретельок, а корсетний топ був повністю розшитий дрібним бісером.
Спідниця ж сукні була із щільного та важкого атласу, який спадав на підлогу об'ємними та розкішними складками перетворюючись на шлейф. Також у сукні був високий розріз, прикрашений драпуванням, яке нагадувало троянду.
Розріз відкривав стрункі та засмаглі ноги моделі й демонстрував атласні туфлі. Вечірнє вбрання Клум поєднала також з діамантовими прикрасами, розкішною зачіскою з кучерями та своїм улюбленим довгим червоним манікюром.
На захід вона прийшла в компанії чоловіка – гітариста німецького гурту Tokio Hotel Тома Кауліца.
Також серед гостей церемонії були Дженніфер Лопес у рожевій сукні від Nicole + Felicia, Марго Роббі у вбранні від Armani Privé, а також розкішна Тейлор Свіфт у зеленому блискучому луку від Gucci.
Читайте також:
- Як цукрова вата: Гайді Клум у незвичайному вбранні приїхала на світський захід
- Вона розкішна: супермодель Гайді Клум одягла чорну сукню від українського модельєра Лесі Верлінг'єрі
- Королева Геловіна: "божевільні" та яскраві костюми супермоделі Гайді Клум