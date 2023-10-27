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Просто неймовірна: Кендес Бушнелл, яка придумала "Секс і місто", з'явилася на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Просто неймовірна: Кендес Бушнелл, яка придумала "Секс і місто", з'явилася на червоній доріжці

Кендес Бушнелл / Фото: Associated Press

Письменниця розбачила елегантну сукню цікавим аксесуаром.

Авторка бестселера "Секс і місто", журналістка та письменниця Кендес Бушнелл, яка є прототипом Керрі Бредшоу, з'явилася на світському заході у Нью-Йорку. 64-річна жінка відвідала осінній галаконцерт "Американського театру балету".

Кендес Бушнелл / © Associated Press
Кендес Бушнелл / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона з'явилася в лаконічній довгій блакитній сукні без бретельок з жакардової тканини. По всій довжині вбрання була вишивка срібними нитками.

Також цікавою деталлю, яку Кендес додала в образ, була коротка накидка на шиї, виконана з такої самої тканини, що і сукня. Завершили це вечірнє вбрання макіяж, укладання з локонами, а також чорний клатч із зображенням кішок.

Клатч Кендес Бушнелл / © Associated Press
Клатч Кендес Бушнелл / Фото: Associated Press

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Перегляди
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