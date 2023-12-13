Просто неймовірна красуня: Сідні Свіні з'явилася на популярному шоу у червоній сукні

Дівчина обрала розкішну сукню спокусливого відтінку.
26-річна голлівудська зірка — акторка Сідні Свіні — що прославилася ролями в гучних серіалах "Ейфорія" і "Білий лотос", приголомшила своїм новим розкішним і головне яскравим вбранням. Дівчина відвідала знімання програми "Нічне шоу з Джиммі Феллоном", яке відбувалося у Нью-Йорку.
Для шоу розкішна білявка обрала червоне вбрання від Модного дому Balmain, яке складалося з приталеної корсетної сукні без бретельок. Прикрашали вбрання 3D-чашки на ліфі, драпування та головний тренд 2023 року – велика тканинна квітка.
Також на Сідні було болеро з короткими рукавами та коміром-стійкою, туфлі-човники на високих підборах та яскравий макіяж із червоною помадою. Завершували образ зірки довгий червоний манікюр та об'ємна зачіска.
На шоу вона прийшла заради просування нової романтичної комедії зі своєю участю "Люблю тебе ненавидіти".
Раніше в Мережі вже з'явився український трейлер цієї романтичної комедії. У наш прокат фільм вийде 25 січня.
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