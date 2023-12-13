Просто неймовірна красуня: Сідні Свіні з'явилася на популярному шоу у червоній сукні

26-річна голлівудська зірка — акторка Сідні Свіні — що прославилася ролями в гучних серіалах "Ейфорія" і "Білий лотос", приголомшила своїм новим розкішним і головне яскравим вбранням. Дівчина відвідала знімання програми "Нічне шоу з Джиммі Феллоном", яке відбувалося у Нью-Йорку.

Для шоу розкішна білявка обрала червоне вбрання від Модного дому Balmain, яке складалося з приталеної корсетної сукні без бретельок. Прикрашали вбрання 3D-чашки на ліфі, драпування та головний тренд 2023 року – велика тканинна квітка.

Також на Сідні було болеро з короткими рукавами та коміром-стійкою, туфлі-човники на високих підборах та яскравий макіяж із червоною помадою. Завершували образ зірки довгий червоний манікюр та об'ємна зачіска.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

На шоу вона прийшла заради просування нової романтичної комедії зі своєю участю "Люблю тебе ненавидіти".

Раніше в Мережі вже з'явився український трейлер цієї романтичної комедії. У наш прокат фільм вийде 25 січня.

Читайте також:

Образи акторки Сідні Свіні (6 фото)