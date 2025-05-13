Просто приголомшлива: Єва Лонгорія під прицілом папараці в Каннах у гламурному вбранні

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Акторка Єва Лонгорія прибула до Франції, де з’явиться на червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю. Зірку помітили в готелі Martinez у перший день заходу.

Єва була дуже гламурною, хоча й мала вбрання лаконічного фасону. На акторці була сукня на тонких бретельках ніжно-молочного відтінку, повністю була розшита лелітками. Доповнила своє вбрання зірка фільму «Відчайдушні домогосподарки» бежевими босоніжками, зачіскою зі злегка підкрученим волоссям та дуже яскравим макіяжем з червоною помадою на губах. Також у її вухах сяяли довгі сережки з діамантами.

Єва Лонгорія 2025 року / © Getty Images

Це буде однією з численних появ Єви на цій знаменитій кіноподії, однак у день свого першого виходу на червону доріжку Каннського кінофестивалю акторка обрала золоту ефектну сукню, яка коштувала лише 40 доларів.

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Єва Лонгорія 2005 року / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images