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Просто розкішна: Мерая Кері продемонструвала стрункі ноги у гламурній мінісукні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Просто розкішна: Мерая Кері продемонструвала стрункі ноги у гламурній мінісукні

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Зараз починається улюблений період співачки, адже щороку вона заробляє мільйони доларів на своєму суперхіті All I Want for Christmas Is You. Тому вона активно бере участь у різних шоу.

Американська суперзірка Мерая Кері продемонструвала ефектний образ у гламурній мінісукні, коли прямувала на інтерв'ю в Лос-Анджелесі. Вона відвідала знімання шоу Jimmy Kimmel Live.

Її вбрання повністю було розшите чорними лелітками та оздоблене із золотистими. Спереду на вбранні були великі ґудзики, а на плечі вона накинула жакет із великими золотими ґудзиками. На шиї у Мераї було діамантове кольє, на очах сонцезахисні окуляри, взула вона босоніжки на високих підборах.

Зап'ястя співачки прикрашало кілька діамантових браслетів, а на пальці була її улюблена каблучка з діамантами у формі метелика.

Мерая Кері / © Getty Images
Мерая Кері / Фото: Getty Images

В інтерв'ю співачка розповіла про свій майбутній різдвяний тур Merry Christmas One And All, любов до дивакуватих дзвінків і потрапляння через них у неприємності, про те, що Брітні Спірс згадала її у своїй книжці і про наближення свят. Також, як виявилося, Керрі не має водійських прав.

Але це ще не все, адже також днями стало відомо, що 54-річна Кері стала новим обличчям святкової кампанії Victoria's Secret і знялася для їхньої реклами у спокусливій мереживній білизні.

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Дата публікації
Перегляди
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