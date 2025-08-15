- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 1 хв
Просто сяяла: стильна Шерон Стоун відвідала популярне шоу, де розповіла про своїх дітей
67-річна акторка Шерон Стоун прийшла на інтерв’ю на шоу «Пізньої ночі з Сетом Маєрсом» (Late Night with Seth Meyers) у Нью-Йорку.
На шоу актриса з’явилася у водолазці молочного відтінку, бежевому шкіряному жакеті та широких джинсах.
Образ вона також доповнила об’ємним укладанням, гостроносими туфлями і масивним кольє на шиї.
В інтерв’ю Шерон розповіла ведучому про свій фільм «Ніхто 2» і про виховання трьох синів.
До речі, із синами Стоун нещодавно вийшла у світ: 25-річним Роаном, 20-річним Лердом і 19-річним Квіном. Діти акторки — рідкісні гості на публічних заходах. Усіх трьох дітей вона всиновила, біологічних дітей в акторки немає.