Просто сяяла: стильна Шерон Стоун відвідала популярне шоу, де розповіла про своїх дітей

Шерон Стоун і Сет Маєрс / © Getty Images

На шоу актриса з’явилася у водолазці молочного відтінку, бежевому шкіряному жакеті та широких джинсах.

Образ вона також доповнила об’ємним укладанням, гостроносими туфлями і масивним кольє на шиї.

В інтерв’ю Шерон розповіла ведучому про свій фільм «Ніхто 2» і про виховання трьох синів.

До речі, із синами Стоун нещодавно вийшла у світ: 25-річним Роаном, 20-річним Лердом і 19-річним Квіном. Діти акторки — рідкісні гості на публічних заходах. Усіх трьох дітей вона всиновила, біологічних дітей в акторки немає.

Шерон Стоун та її сини / © Associated Press