Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Просто сяяла: стильна Шерон Стоун відвідала популярне шоу, де розповіла про своїх дітей

67-річна акторка Шерон Стоун прийшла на інтерв’ю на шоу «Пізньої ночі з Сетом Маєрсом» (Late Night with Seth Meyers) у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Шерон Стоун і Сет Маєрс

Шерон Стоун і Сет Маєрс / © Getty Images

На шоу актриса з’явилася у водолазці молочного відтінку, бежевому шкіряному жакеті та широких джинсах.

Образ вона також доповнила об’ємним укладанням, гостроносими туфлями і масивним кольє на шиї.

Шерон Стоун і Сет Маєрс / © Getty Images

Шерон Стоун і Сет Маєрс / © Getty Images

В інтерв’ю Шерон розповіла ведучому про свій фільм «Ніхто 2» і про виховання трьох синів.

До речі, із синами Стоун нещодавно вийшла у світ: 25-річним Роаном, 20-річним Лердом і 19-річним Квіном. Діти акторки — рідкісні гості на публічних заходах. Усіх трьох дітей вона всиновила, біологічних дітей в акторки немає.

Шерон Стоун та її сини / © Associated Press

Шерон Стоун та її сини / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

