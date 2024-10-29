Просто та ніжно: Нікі Гілтон з'явилася на церемонії у сукні відтінку шампанського

41-річна Нікі Гілтон — американська світська левиця, мільйонерка та молодша сестра Періс Гілтон — відвідала черговий захід у Нью-Йорку. Вона з'явилася на церемонії нагородження модної премії CDFA.

На цьому заході вона була у сукні-бюстьє ніжного відтінку шампанського. Вбрання було від бренду Alice + Olivia з колекції весна-літо 2025. Дизайн його був лаконічним, сукню прикрашали кілька ніжних складок на ліфі та спідниці, а також високий розріз, який відкривав ногу Нікі, демонструючи її бронзову засмагу та гламурні босоніжки з камінням Aquazzura.

Свій вечірній образ мільйонерка доповнила набором прикрас з білими та жовтими діамантами, зачіскою із зібраним волоссям у пучок. Макіяж Гілтон зробила яскравий і виразний.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала мама та сестра Нікі. Обидві обрали яскраве вбрання, яке привертало увагу. Періс віддала перевагу популярному бренду Oscar de la Renta з колекції весна-літо 2025 — мінісукні з великими вишитими квітами червоного кольору.

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