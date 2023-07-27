Просто але стильно: 62-річну Джуліанну Мур помітили на прогулянці в Нью-Йорку

Вбрання жінки було зручним і не сковувало рухів.
Лауреатку "Оскара" — акторку Джуліанну Мур — заскочили папараці на вулиці у Нью-Йорку. На червоні доріжки та світські заходи зірка одягає найкращі вбрання від найзнаменитіших Модних домів, але ось у звичайному житті віддає перевагу образам простішим і зручнішим.
26 липня акторка вийшла на прогулянку у стильному вбранні, в якому поєднала всі речі за кольорами.
Зокрема Джуліанна одягла світлу футболку та джинси-кюлоти з необробленим краєм. Образ акторнка доповнила коричневою сумкою на довгому ремінці, чорними сонцезахисними окулярами та коричневими біркенштоками. На голові у неї була кепка, а у вухах золоті сережки.
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