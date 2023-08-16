Просто вау: Влада Седан показала, який вигляд має її фігура через два тижні після пологів

Дружина футболіста Олександра Зінченка – Влада Седан – поділилася в Instagram деякими фото, зробленими під час вагітності, та показала, який вигляд її фігура має зараз.

Шанувальники 27-річної журналістки та матері тепер уже двох чарівних дівчаток захопилися відео, кинулися писати Владі компліменти та запитувати порад, як повернути колишню форму.

"2 тижні після пологів: мінус 9 кг (всього набрала 11) як унікально влаштований жіночий організм… не перестаю дивуватися трансформаціям нашого тіла", — пише в дописі до відео Седан.

У ролику дівчина знята, схоже, у своїй вбиральні. На ній короткий чорний топ та спортивні шорти, а на задньому плані видно стелаж із взуттям.

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На численні запитання підписників про те, як їй вдалося так швидко відновитися, Влада каже, що не сидить на дієтах і поки що не займається спортом.

"Найкраща порада — це ГВ, калорії згоряють швидко) спортом найближчим часом не планую займатися, тому що у пріоритеті висипатися при нагоді і набиратися сил.

Нагадаємо, друга донька у Влади та Олександра народилася 2 серпня. Цікаво, що перша дочка Єва народилася 1 серпня на два роки раніше. Шанувальники Зінченка жартували, що він провів "ювелірну роботу".

Влада Седан та Олександр Зінченко / Фото: Instagram Влади Седан

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