Провели час разом: Кріссі Тейген та Джон Ледженд прогулялися в Беверлі-Гілз

Вперше за довгий час вони з'явилися на публіці без дітей.
Подружжя Кріссі Тейген і Джон Ледженд провели трохи часу вдвох, коли вийшли на прогулянку. Обидві знаменитості були одягнені в зручні спортивні образи, які не сковували їхніх рухів. Наприклад, Кріссі одягла чорні легінси, кроптоп і джинсовку, а ось на талії модель зав'язала картату сорочку. Образ Кріссі доповнили чорні кросівки-шкарпетки та кепка від Balmain.
Джон був теж у total black look і поєднав широкі спортивні штани на резинці, футболку та кардиган. Фінальними штрихами лука Ледженда стали кросівки та сонцезахисні окуляри-авіатори.
Після невеликої прогулянки пара зайшла до магазину. Також, судячи з Instagram Кріссі, вони з Джоном відвідували косметолога.
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