Провели романтичний вікенд: акторку Беллу Торн та її нареченого сфотографували у Парижі

Вона була з ныг до голови одягнена у Gucci.
Зірка фільму "На одній хвилі" Белла Торн вирішила провести День святого Валентина зі своїм нареченим, співаком Бенджаміном Масколо у Франції. Пару помітили паризькі фотографи, коли вони гуляли містом і заходили до брендових магазинів.
Белла була одягнена в образ від Gucci: зелені штани та футболку, а косуху тримала в руках. Також на ній були чорні туфлі-човники, а волосся акторка зібрала у хвіст. Сфотографували пару, коли вони вийшли із магазину Chanel із покупками.
Також невеликою фотосесією на тлі Ейфелевої вежі закохані поділилися у Instagram.
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