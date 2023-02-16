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Провів День Валентина не з новою дівчиною: Леонардо Ді Капріо помітили на баскетболі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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874
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Провів День Валентина не з новою дівчиною: Леонардо Ді Капріо помітили на баскетболі

Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

48-річна зірка "Титаніка" засвітився на публіці.

Леонардо Ді Капріо вкрай рідко з'являється на публіці і більшість його фото — робота папараці, проте актор обожнює баскетбол і в День святого Валентина вирышив провести час не з новою юною подругою, а з репером Q-Tip на матчі НБА, який проводився між "Лос-Анджелес Кліпперс" та "Голден Стейт Ворріорз".

Одягнений Ді Капріо був дуже просто і непомітно, щоб не привертати зайвої уваги.

На ньому була чорна куртка, чорна футболка, а на шиї висів ланцюжок. На обличчі відомий актор продовжує носити маску, мабуть, щоб ховатися від фотографів. Завершувала образ кепка із логотипом команди.

Леонардо Ді Капріо та репер Q-Tip / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо та репер Q-Tip / Фото: Associated Press
Леонардо Ді Капріо та репер Q-Tip / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо та репер Q-Tip / Фото: Associated Press

Декількома днями раніше він також був помічений на баскетболі. Тоді Лео відвідав матч між "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Портленд Трейл Блейзерс".

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press
Леонардо Ді Капріо / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press
Леонардо Ді Капріо / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
874
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