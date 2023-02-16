Провів День Валентина не з новою дівчиною: Леонардо Ді Капріо помітили на баскетболі

48-річна зірка "Титаніка" засвітився на публіці.
Леонардо Ді Капріо вкрай рідко з'являється на публіці і більшість його фото — робота папараці, проте актор обожнює баскетбол і в День святого Валентина вирышив провести час не з новою юною подругою, а з репером Q-Tip на матчі НБА, який проводився між "Лос-Анджелес Кліпперс" та "Голден Стейт Ворріорз".
Одягнений Ді Капріо був дуже просто і непомітно, щоб не привертати зайвої уваги.
На ньому була чорна куртка, чорна футболка, а на шиї висів ланцюжок. На обличчі відомий актор продовжує носити маску, мабуть, щоб ховатися від фотографів. Завершувала образ кепка із логотипом команди.
Декількома днями раніше він також був помічений на баскетболі. Тоді Лео відвідав матч між "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Портленд Трейл Блейзерс".
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