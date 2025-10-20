Провів на кухні цілий день: Девід Бекхем приготував вечерю для всієї родини

Девід Бекхем / © Getty Images

51-річна Вікторія Бекхем - дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — показала у своєму Instagram, як її чоловік — 50-річний ексфутболіст Девід Бекхем — готує вечерю для всієї їхньої великої сім’ї — вони чекали в гості своїх батьків.

Девід готував броколі, спаржу і соус до неї, сирну запіканку і запікав курку в духовці. «Мій герой», — підписала одне з відео Вікторія і додала, що він провів на кухні цілий день.

«Чи потрібна тобі допомога?» — запитала дизайнерка чоловіка. «Просто не заважай», — відповів з посмішкою спортсмен.

На одному зі знімків були зазнімковані Девід і Вікторія, їхні батьки і донька — 14-річна Гарпер. «Ми всі тебе любимо», — свідчить підпис на фото.

Раніше, нагадаємо, на прем’єру документального серіалу Victoria Beckham, що відбулася в Лондоні, підтримати Вікторію прийшла вся її сім’я — чоловік Девід, донька Гарпер і сини Круз та Ромео. Старший син Бруклін проігнорував таку важливу для мами подію, адже вони зараз взагалі не спілкуються.