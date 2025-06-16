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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

Проводять час разом: Бред Пітт і Інес де Рамон сходили до ресторану

61-річний актор Бред Пітт та його 32-річна дівчина — дизайнерка прикрас Інес де Рамон — знову потрапили під приціл папараці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Бред Пітт та Інес де Рамон

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Getty Images

Пару помітили у Нью-Йорку, коли вони прямували на вечерю до італійського ресторану Carbone і тримавшись за руки.

Пітт одягнув на побачення лук в синьому кольорі. Актор поєднав джинси темно-синього кольору, смугасту сорочку і велюровий піджак. Образ Пітта був від Willy Chavarria. А ось Інес вирішила одягнути на вечерю ансамбль молочного відтінку від Gabriela Hearst, який включав туніку з торочкою і вільні штани. Також образ вона доповнила туфлями на платформі і коричневою сумкою.

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Getty Images

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Getty Images

Декількома днями раніше пару теж помітили разом, коли вони йшли на побачення. На Інес того вечора була світло-жовта сукня з відкритими плечима, асиметричним подолом і драпуванням. У руці вона несла сумку від Chanel, а Пітт носив шовкову сорочку блакитного кольору та джинси у стилі кежуал.

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Getty Images

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
402
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