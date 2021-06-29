Проводить час в Римі: Кейт Мосс і її 18-річну дочку сфотографували на балконі

Проводить час в Римі: Кейт Мосс і її 18-річну дочку сфотографували на балконі

Знаменитості відпочивають в Італії.

Супермодель Кейт Мосс проводить час в Римі, куди прилетіла зі своєю 18-річною дочкою Лілою, яка теж активно будує кар'єру моделі. Дівчина брала участь у зніманнях для Fendi, а ввечері її і маму сфотографували на одному з балконів Риму.

Вони сиділи за столиком і спостерігали за гучним містом, компанію їм склав приятель Ліли.

Кейт Мосс і Ліла Мосс / Getty Images

Коли сонце вже починало сідати, Ліла вирішила трохи пофотографувати маму. Коли Кейт Мосс позувала для дочки, вона була одягнена в чорний комплект, який складався з сукні-комбінації і напівпрозорої блузи, яку вона пізніше зняла.

Кейт Мосс і Ліла Мосс / Getty Images

Ліла вибрала для відпочинку в'язаний топ на бретельках і спідницю міді, волосся вона уклала назад.

Кейт Мосс і Ліла Мосс / Getty Images

Нагадаємо, батьком Ліли є Джефферсон Гек — куратор, креативний директор і співзасновник Dazed Media, незалежної медіакомпанії. Кейт і Джефферсон познайомилися 2001 року, а вже через рік у пари народилася дочка. Через два роки Кейт і Джефферсон розлучилися, але залишаються у хороших стосунках.

Батьки всіляко просувають дочку в модельному бізнесі. Кейт взяла її до своєї агентції, а Джефферсон зробив дочку обличям обкладинки свого журналу V Magazine.

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