Проводять час у Нью-Йорку: Анджеліну Джолі сфотографували із 17-річною дочкою

Під час невеликої прогулянки вони трималися за руки.

А в середу 47-річну голлівудську акторку Анджеліну Джолі сфотографували з її 17-річною названою дочкою Захарою, коли вони йшли на шопінг на Мангеттені.

Кінозірка того дня була в лаконічних сірих штанах, черевиках на підборах та класичному чорному пальті на затин. У руці Анджеліна тримала сумку Saint Laurent, а її образ завершували діамантові сережки у вухах, лаконічне кольє та золотий браслет на руці. На очах у неї були сонцезахисні окуляри-авіатори.

Захара також обрала досить простий лук, оскільки поєднала синій джемпер, чорні штани та прості кеди. Також вона одягла теплу куртку, а волосся заплела в дуже стильні косички.

Анджеліна Джолі та Захара Джолі-Пітт / Фото: Getty Images

Увечері маму та доньку знову заскочили фотографи, але біля Лінкольн-центру і вони були вже у вечірніх луках. Анджеліна одягла лаконічну сукню-комбінацію молочного відтінку та чорне пальто-кейп. Образ акторка доповнила тією самою сумкою та бежевими туфлями-човниками.

А ось Захара віддала перевагу асиметричній сукні у строкатий принт, яку поєднала з кедами. Щоб не замерзнути, дівчина накинула куртку, в якій гуляла вдень.

Анджеліна Джолі та Захара Джолі-Пітт / Фото: Getty Images

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