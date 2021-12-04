Проводять час у Нью-Йорку: Кріссі Тейген та її чоловік зводили дітей до магазину дорогих іграшок

Проводять час у Нью-Йорку: Кріссі Тейген та її чоловік зводили дітей до магазину дорогих іграшок

Вони потрапили під приціл папараці.

Модель та бізнесвумен Кріссі Тейген та її чоловік – співак Джон Ледженд проводять зараз час у Нью-Йорку зі своїми дітьми. У п'ятницю сім'ю помітили на вулицях Мангеттена, також вони відвідали знаменитий нью-йоркський магазин дитячих іграшок FAO Schwarz.

Кріссі сфотографували з величезним пакетом у руці, одягнена вона була у бежевий плащ та бежеву трикотажну сукню з вирізом на животі. Доповнили цей образ замшеві чоботи та сонцезахисні окуляри. Поряд з нею йшла 5-річна дочка луна, волосся якої було зав'язане у два хвостики. У руці дівчинка несла іграшки.

Кріссі Тейген / Getty Images

Джон одягнув для сімейного дня чорне пальто із золотими ґудзиками, джинси та кофту. На плечах знаменитість ніс 3-річного сина Майлза.

Кріссі Тейген / Getty Images

Увечері сім'я знову вийшла на прогулянку містом. Їх помітили, коли вони купували місцеву вуличну їжу. Цього разу Кріссі одягла мінісукню з пір'ям.

Кріссі Тейген / Getty Images

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